شكرا لقرائتكم خبر عن يارا الشرقاوي ونورا منير تضمنان ميداليتين لمصر فى بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر
وتأهلت يارا الشرقاوي عقب فوزها على مواطنتها نهى هاني بنتيجة 15-8، فيما صعدت نورا منير عقب فوزها على الجزائرية سونيا زبودج بنتيجة 15-6.
ومن المقرر أن تلتقي يارا الشرقاوي فى نصف النهائي مع الجزائرية مريم مباركي، فيما تواجه نورا منير الإيفوارية إيزابيل ماكسيم.
وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.
وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024
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