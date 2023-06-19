شكرا لقرائتكم خبر عن يارا الشرقاوي ونورا منير تضمنان ميداليتين لمصر فى بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت يارا الشرقاوي ونورا منير لاعبتا المنتخب المصري لسلاح الشيش ميداليتين لمصر عقب وصولهما لنصف نهائي بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهلت يارا الشرقاوي عقب فوزها على مواطنتها نهى هاني بنتيجة 15-8، فيما صعدت نورا منير عقب فوزها على الجزائرية سونيا زبودج بنتيجة 15-6.

ومن المقرر أن تلتقي يارا الشرقاوي فى نصف النهائي مع الجزائرية مريم مباركي، فيما تواجه نورا منير الإيفوارية إيزابيل ماكسيم.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024