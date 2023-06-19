أحمد سامى يدرس الدفع بـ عمر صلاح فى حراسة مرمى سموحة أمام النجوم بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، الدفع بالحارس عمر صلاح أساسياً أمام فريق النجوم، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ويفكر أحمد سامى فى منح عمر صلاح اللعب أساسيا أمام النجوم، لتجهيزه لمباراة بيراميدز في بطولة الدورى، حيث سيغيب الهانى سليمان عن مواجهة بيراميدز للإيقاف لتراكم الإنذارات.

ويتدرب سموحة على فترتين الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، والثانية فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.