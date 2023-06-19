شكرا لقرائتكم خبر عن حاجي باري يعود لحسابات على ماهر قبل مواجهة المصري فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الغيني حاحي باري، مهاجم فريق فيوتشر، إلى الحسابات الفنية لعلى ماهر مدرب الفريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري في كأس الرابطة، وكان حاجي باري قد غاب عن المشاركة لفترة طويلة مع فيوتشر بسبب الإصابة، قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق ويشارك فى الودية الأخيرة أمام الهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.