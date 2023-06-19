شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتابع ودية فريق الأمل ومنتخب غانا الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على حضور المباراة الودية لفريق الأمل بالزمالك أمام منتخب غانا الأولمبي، المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويحضر أوسوريو مباراة فريق الأمل أمام غانا الأولمبى، من أجل مشاهدة اللاعبين في الأعمار السنية المختلفة بقطاع الناشئين وانتقاء أفضل العناصر لضمها للفريق الأول.

وكان إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أكد أن تجربة فريق الأمل مفيدة جدا، وستأتي بثمارها في المستقبل القريب على الفريق الأول، مشددًا على أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، أبدى إعجابه الشديد بفكرة تكوين فريق الأمل ومؤمن بهذا الأمر، للوقوف على مستوى العناصر الشابة المتواجدة في جميع المراحل العمرية.

وأضاف "تيجانا"، أن مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، يقومان بدور مهم مع فريق الأمل، موجها الشكر لهما على إيمانهما بالفكرة والعمل عليها.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن الاختيارات الخاصة بعناصر فريق "الأمل" وانضمامها للفريق الأول هي قرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأضاف أن المدير الفني للفريق الأول سيقوم خلال الساعات المقبلة باختيار الأسماء مواليد 2001 و2002 التي ستستمر مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، على أن يتم العمل على إعارة باقي اللاعبين الذين يمتلكون عقودا مع النادي، من أجل الخروج والحصول على المشاركة ومن ثم الاستفادة منهم في المستقبل.

وقال إسماعيل يوسف، إن فريق الأمل سيستمر بشكل دائم لمواصلة لتفريغ عناصر للفريق الأول، كما تم خلال الفترة الأخيرة بتواجد ما يقرب من 12 لاعبا من قطاع الناشئين مع الفريق.

واختتم إسماعيل يوسف تصريحاته، مؤكدا أن قطاع الناشئين يمتلك العديد من اللاعبين المميزين سيكون لهم شأن مع الفريق الأول في المستقبل القريب، وسيقومون بتوفير الأموال على النادي.