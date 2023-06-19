رودجرز يعود لتدريب سيلتيك الأسكتلندي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد بريندان رودجرز لتدريب فريق سيلتيك بطل الدوري الأسكتلندي الكروي بعقد لمدة 3 سنوات .

وأعلن اليوم الاثنين نادي سيلتيك عن عودة رودجرز لتدريب فريق الكرة الأول بالنادي

وسبق أن تولى رودجرز، الذي أقيل من تدريب ليستر سيتي الموسم الماضي، قيادة سيلتيك خلال الفترة 2016-2019 وأحرز ألقابا عديدة، وفاز بثلاثية محلية من الألقاب في موسمين متتاليين.

وقال المدرب البالغ عمره "50 عاما"في تصريحات صحفية: أنا سعيد حقا بالعودة إلى سيلتيك، وأنا متحمس جدا لهذه الفرصة الرائعة.

وأضاف: لقد قضينا العديد من الأوقات المميزة في سيلتيك قبل ذلك، وهذا سيكون هدفي مجددا تقديم كرة ممتعة وضمان امتلاك تشكيلة نود جميعا متابعتها وبهدف أساسي تحقيق المزيد من النجاح لمشجعينا.

وسيتولى رودجرز، مدرب ليفربول السابق، المسؤولية خلفا للمدرب أنجي بوستيكوجلو الذي سينتقل لقيادة توتنهام هوتسبير.