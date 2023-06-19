إدوارد ميندي يوافق على عرض أهلي جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الحارس السنغالي إدوارد ميندي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، موافقته على الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي سعى نادي النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، في ظل السياسات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمنظومة كرة القدم وفقا لرؤية 2030.

ويكثف أهلي جدة مفاوضاته لضم صفقات من العيار الثقيل بعد عودته مرة أخرى إلى دوري المحترفين السعودي، حيث يسعى النادي إلى اعتلاء منصات التتويج مرة أخرى لمصالحة جماهيره بعد الهبوط الكارثي في الموسم الماضي لدوري يلو.

وتأتي خطوة أهلى جدة بالسعي لضم إدوارد ميندي على غرار تعاقد جاره الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضاً قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ميركاتو يناير الماضي.

توصل أهلي جدة لاتفاق مع إدوارد ميندي حول الشروط الشخصية، وسيوقع اللاعب عقداً سيمتد حتى يونيو 2026 وفقا لما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المفاوضات الجارية لانتقال ميندي إلى الدوري السعودي للمحترفين في صفقة دائمة قد دخلت مراحلها النهائية.

يرتبط الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الوقت الحالي بعقدٍ ساري مع تشيلسي الإنجليزي حتى صيف 2025.

وشارك إدوارد ميندي، في 12 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم 2022/23 واستقبل مرماه 17 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.