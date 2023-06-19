منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس أسيا للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب السعودية للناشئين في حجزمقعده في ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعد فوزه على طاجيكستان بهدفين دون رد، سجلهما طلال حاجي في الدقيقتين (63 و 90).

وأقيمت مباراة السعودية وطاجيكستان، اليوم الاثنين على ملعب تشونبوري في مدينة تشونبوري بتايلاند .

بهذه النتيجة يتصدر منتخب السعودية للناشئين ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما حل المنتخب الأسترالي وصيفاً برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على الصين 5-3 .

واستطاع منتخب السعودية في حسم مباراة طاجيكستان في شوطها الثاني بعد انتهاء النصف الأول بالتعادل رغم أفضلية الأخضر الذي كان أكثر حضوراً في الشوط الثاني، ونجح في افتتاح باب التسجيل بواسطة طلال حاجي الذي تابع كرة عرضية ولعبها برأسه على يسار الحارس الطاجيكي (63) وفي الدقيقة الأخيرة عزز الأخضر تقدمه بهدف ثان بواسطة حاجي الذي انطلق خلف كرة من منتصف الملعب، وتجاوز المدافع ومن بعده الحارس ولعب الكرة في المرمى الخالي (90) .