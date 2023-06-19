الأرجنتين تفوز على أندونيسيا بثنائية وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب الأرجنتين على نظيره أندونيسيا بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين اليوم الاثنين خلال فترة التوقف الخاصة بالأجندة الدولية للفيفا.

سجل لياندرو باريديس و كريستيان روميرو في الدقيقتين 38، 55 من عمر المباراة.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز منذ أيام على استراليا بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين اليوم الاثنين خلال فترة التوقف الخاصة بالأجندة الدولية للفيفا.

بعث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين والمنتقل مؤخراً إلى إنتر ميامي الأميركي برسالة إلى لاعبي كرة القدم الشبان.

جاءت الرسالة في صورة نصيحة واغتنام مسيرتهم بأفضل وجه ممكن لأن الزمن يمضي بسرعة وقد لا تتكرر الفرص مجدداً.

وأعلن ميسي الأسبوع الماضي، انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة صينية حيث يتواجد مع منتخب بلاده حاليا،: نصيحتي للاعبي كرة القدم الشبان أن مسيرة اللاعب تمضي بسرعة، لست مُعلماً، لكن أود أن أنصحكم، عندما تنتهي مسيرتكم في ملاعب كرة القدم، لن تحصلوا على مسيرة أخرى، لذا عليكم اغتنامها.

وقال الفائز بكأس العالم الأخيرة: أعتقد أن المونديال الذي فزت به سيكون الأخير في مسيرتي، هذا قرار نهائي، قد أتواجد في أميركا والمكسيك وكندا حيث إقامة المونديال المقبل2026 للمشاهدة فقط.

وأضاف سكالوني: " بغض النظر عن الدوري أو البلد، الشيء المهم هو أن ميسي يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي، وأعتقد أنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع وهو يستحق ذلك".

وكان ميسي قائد الأرجنتين قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى الدوري الأمريكي، بعد انتهاء عقده لمدة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على إنتقال النجم ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان إلي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال سكالوني في تصريحات اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي يستحق الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، خلال حديثه قبل مباراة الأرجنتين الودية أمام أستراليا في بكين، غدا الخميس.

وتابع سكالوني: " أنا سعيد للغاية لأن ميسي قرر الذهاب واللعب مع نادٍ سيعامله بشكل جيد للغاية".