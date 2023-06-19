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خوسيلو في ريال مدريد لتعويض رحيل بنزيما

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع إسبانيول لاستعارة خوسيه لويس سانمارتين "خوسيلو".

ووقع اللاعب على عقد حتى نهاية الموسم المقبل مع خيار الشراء.

ولعب خوسيلو، الذي توج بلقب دوري أمم أوروبا أمس الأحد مع المنتخب الإسباني، لأكاديمية الشباب بنادي ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2012 ، وشارك مع الفريق الأول لأول مرة في 2011.

وسيتم تقديم اللاعب رسميا غدا الثلاثاء ويتوقع أن يملأ الفراغ الذي تركه كريم بنزيما، الذي انتقل للعب في اتحاد جدة السعودي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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