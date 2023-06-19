شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى "شميد" يصل القاهرة الأربعاء لقيادة قطاع ناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول السويسرى فريتز شميد، الأربعاء المقبل، لتولى قيادة قطاع الناشئين فى الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كافة الأمور.

ومن المقرر أن يصل المدرب السويسرى الأربعاء، ويعقد جلسة مع مسئولى النادى، كما سيعقد جلسة مع إسماعيل يوسف رئيس القطاع، من أجل رسم خريطة المرحلة المقبلة، والحديث معه عن تصور كامل لملاعب النادى التي تقام عليها مباريات الشباب من الفئات العمرية المختلفة.

ويعكف مسئولو النادى الأبيض الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم في تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، لتكون نواة الفريق الأول مكونة من 80 % من أبناء النادى الأبيض.

وكان إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، كشف أن فريق الأمل سيخوض مباراة ودية أمام منتخب غانا الأولمبي، في إطار فترة التوقف الحالية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.

وقال "تيجانا" لـ"الخليج 365"، إن فريق الأمل بالزمالك يواجه منتخب غانا الأولمبي، غدا الثلاثاء، من أجل مشاهدة اللاعبين في الأعمار السنية المختلفة بقطاع الناشئين وانتقاء أفضل العناصر لضمها للفريق الأول.

وأكد إسماعيل يوسف، أن تجربة فريق الأمل مفيدة جدا، وستأتي بثمارها في المستقبل القريب على الفريق الأول، مشددًا على أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، أبدى إعجابه الشديد بفكرة تكوين فريق الأمل ومؤمن بهذا الأمر، للوقوف على مستوى العناصر الشابة المتواجدة في جميع المراحل العمرية.