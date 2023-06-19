شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الفراعنة يضمنون 3 ميداليات جديدة فى بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني للسلاح ميداليات لمصر بعد تأهلهم لنصف نهائي منافسات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجارى بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل محمد السيد لنصف النهائي بعد فوزه علي بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 15-13 ليصعد لمواجهة عبد الكريم الهواري بطل المغرب.

بينما حقق محمد ياسين الفوز علي بطل مالي بنتيجة 15-9 ليصعد لمواجهة مواطنه أحمد السيد الذي تأهل بدوره لنصف النهائي بالفوز على بطل المغرب حسام الكرد بنتيجة 15-13.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.