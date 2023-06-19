شكرا لقرائتكم خبر عن زد يجدد الثقة فى مجدى عبد العاطي وجهازه للاستمرار فى قيادة الفريق بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، تجديد مجلس إدارة ناديه الثقة فى مجدي عبد العاطي للاستمرار فى قيادة الفريق خلال مشاركته الأولى بالدوري الممتاز، بعد نجاحه في الصعود لدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الحالي.

وشدد صلاح الدين على أن مجلس الإدارة قرر تجدد الثقة في مجدي عبد العاطي وجهازه المعاون بالكامل للاستمرار في قيادة الفريق الصاعد بالدوري الممتاز، بعد مساهمتهم في مساعدة زد نحو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وأشار إلى أن مجدي عبد العاطي يحظى بثقة مجلس إدارة النادي بالكامل من أجل قيادة الفريق نحو خلال الموسم المقبل، ومنحه الصلاحيات الكاملة لتحقيق طموحات الفريق في مشاركته الأولى بدوري الأضواء والشهرة.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.