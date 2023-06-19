شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة بعد التعافى من مزق العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تجهيز رمضان صبحى للعودة للمشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعدما غاب اللاعب عن المشاركة فى المباريات الماضية بسبب تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

وخاض رمضان صبحى البرنامج التأهيلي المحدد من قبل الجهاز الطبي، حيث تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

واقترب رمضان من العودة للمشاركة مع فريقه، خاصة أن تلك الإصابة كانت تحتاج لفترة تأهيل ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، قبل أن يشارك في التدريبات الجمعية، ويستعد للعودة من جديد.