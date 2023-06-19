شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر وبيكهام ينتظمان فى تدريبات سيراميكا بعد انتهاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائي أحمد ياسر وأحمد رمضان بيكهام لاعبا سيراميكا فى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة المقاولون فى كأس مصر.

زفاز منتخب مصر على جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما الأحد الماضي، وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري، وشارك ثنائي سيراميكا فى المباراة الودية.

وكان فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا قد فاز على حرس الحدود بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي علي أحد الملاعب الفرعية في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وحرص حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا، على إشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، مثل محمد عادل وجابريل شيكودي وجاستس آرثر وكونستانت وايو وأيولا ومحمد عنتر.

يستعد فريق سيراميكا لمواجهة المقاولون يوم 22 يونيو الجاري في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر