وكيله يوضح: هل ينتقل يحيي عطية الله إلى الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

رد وكيل ظهير أيسر فريق الوداد البيضاوي، يحيى عطية الله، على أنباء اهتمام الأهلي بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد يحيي عطية الله مع الوداد بنهاية الموسم الحالي، حيث يختتم الدوري المغربي منافساته في 23 يونيو الجاري، إذ يتبقى فقط جولتين، ويتصدر الجيش الملكي جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقطة عن وصيف دوري أبطال إفريقيا.

وخلال الساعات الماضية، زعمت بعض التقارير الصحفية أن الأهلي يفكر في ضم يحيي عطية الله رغم وجود التونسي على معلول، في مركز الظهير الأيسر.

ونقل موقع "بطولات" عن المدير التنفيذي لوكالة "Football 12"، جبريل كورنيت، لمعرفة خطط يحيى عطية الله، حيث قال: "في الوقت الحالي ومع اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الوداد، نحن منفتحون لسماع جميع العروض من قبل الأندية التي ترغب في ضمه".

وأضاف وكيل اللاعب: "ما يهمنا ويهم اللاعب هو أن يكون هناك مشروع رياضي جيد للانضمام إليه في المستقبل، وسندرس كافة العروض بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي".

وعما إذا كان اللاعب يفضل الاحتراف الأوروبي أو يمكن له البقاء في إفريقيا أو حتى الانتقال إلى الخليج، قال وكيل يحيي عطية الله: "كما أخبرتك فنحن منفتحون على دراسة أي عرض جيد لكن لا أريد الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي لسرية الأمر".