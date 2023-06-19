شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين يفوز بذهبية سيف المبارزة لبطولة إفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد ياسين لاعب المنتخب المصري، بذهبية منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتوج "ياسين" بالميدالية الذهبية عقب فوزه على زميله بالمنتخب محمد السيد بنتيجة 14-10 في المباراة النهائية.

وكان محمد ياسين قد صعد للنهائي بعد الفوز على مواطنه أحمد السيد بنتيجة 15 - 9، فيما تأهل محمد السيد عقب فوزه على المغربي عبد الكريم الهواري بنتيجة 15-7.

وشهدت منافسات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية هي: "بنين، كوت ديفوار، مالي، موريشيوس، كينيا، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الكونغو، رواندا، توجو، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، الكاميرون، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.