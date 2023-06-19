شكرا لقرائتكم خبر عن يارا الشرقاوى تحرز ذهبية سلاح الشيش سيدات ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرزت يارا الشرقاوي ذهبية منافسات سلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتوجت يارا بالذهبية بعد الفوز على مواطنتها نورا منير بنتيجة 15-9 في المباراة النهائية .

وتأهلت يارا الشرقاوي للنهائي بعد تغلبها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10، بينما تأهلت نورا منير للنهائي بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

وشهدت منافسات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.