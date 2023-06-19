شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة ناصر ماهر في فيوتشر واللاعب ينتظم في التدريبات استعدادًا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر، في مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين، وذلك بعد الانقطاع عن التدريبات لـ 4 أيام متتالية دون إذن من الجهاز الفني، وتواصل مسؤولو فيوتشر مع اللاعب لإنهاء الأزمة استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري في كأس الرابطة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.