شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح راحة لسداسى الأهلى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا للفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وقام كولر بمنح راحة لسداسي المنتخب محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون الستة في مران الفريق الذي يقام مساء غد الثلاثاء، في إطار تجهيز الجميع لمباريات الدوري.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏