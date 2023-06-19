شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الشناوى وعبد المنعم وحمدى فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التي يخوضها على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بداية من لقاء حرس الحدود الذي يجمع الفريقين يوم الخميس القادم والمرحل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.