كاليدو كوليبالي يخضع للكشف الطبي قبل التوقيع مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، مع الهلال السعودي على الانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واجتمع مسؤولو الهلال مع وكيل أعمال كوليبالي واتفقوا على كافة بنود التعاقد من أجل ارتداء قميص الهلال بدايةً من الموسم المقبل لمدة ثلاثة مواسم مقبلة..

ويخضع كوليبالي للفحص الطبي غدا الثلاثاء للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي لينضم إلى صفقات العيار الثقيل في الميركاتو الحالي.

وكان الهلال قد قطع مرحلة كبيرة من المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات كوليبالي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

كاليدو كوليبالي انضم إلى صفوف تشيلسي في الصيف الماضي بعد مسيرة طويلة مع نابولي الإيطالي امتدت لـ لقرابة 8 أعوام.

وخاض كوليبالي مع تشيلسي في الموسم المنتهي 32 مباراة وسجل ثلاثة أهداف كما قاد المنتخب السنغالي يمتلك مسيرة دولية مشرفة، حيث خاض 71 مباراة بقميص منتخب بلاده، وشارك في كأس العالم خلال آخر نسختين.

وفي سياق متصل يقترب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في قبول عرض نادي الهلال السعودي، وترك نادي بورتو قبل الموسم الجديد 2023-2024.

أرسل نادي الهلال عرضًا بالفعل للمدرب البرتغالي لنادي بورتو، والذي دخل ضمن اهتمامات نادي باريس سان جيرمان مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي بات قريبًا من تدريب فريق العاصمة الفرنسية.

عرض نادي الهلال السعودي الحصول على خدمات المدرب سيرجيو كونسيساو في عقد مالي كبير يصل إلى 10 مليون يورو في الموسم الواحد، وفي حال موافقة المدرب البرتغالي على العرض بشكل نهائي سيتدخل الأزرق لدفع الشرط الجزائي في عقد سيرجيو.

موقف كونسيساو

حتى الآن لا يريد المدرب البرتغالي كونسيساو قبول عرض الهلال، لكن العرض المالي المقدم قوي وكبير، بالرغم من تبقي موسم كامل لسيرجيو مع بورتو البرتغالي حيث ينتهي عقده في يونيو 2024.

قاد كونسيساو فريق بورتو البرتغالي في 326 مباراة في جميع البطولات منذ تولي المسئولية في عام 2017، ونجح في تحقيق الانتصار بـ 240 انتصار وتعادل في 44 مباراة وتلقى الهزيمة في 44 لقاء أيضًا.