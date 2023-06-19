نادر شوقي: الأهلي حالة إستثنائية في الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، ان الكرة المصرية تعاني من عدة ازمات خلال الفترة الحالية موضحاً أن النادي الأهلي حالة استثنائية.



وقال شوقي لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: "الكرة المصرية بعيدة تمام عن التخطيط المستقبلي، باستثناء عن الاهلي لانه الاستثناء الوحيد.

واضاف: الاهلي في الوقت الحالي هو الاقوى اداريا وفنيا وعلى مستوى الاستقرار، ومن هنا جاء اختلاف الاحمر.

وافصح: لن ألوم على اتحاد الكرة، لابد اولا ان نرى الصورة كاملة، الجمعية العمومية هي صاحبة القرار الاول والاخير في استقدام الادارة.

وتابع:لابد ان يكون هناك رؤية في اختيار مجلس الادارة ولا يكون مجرد "اختيار والسلام".

واتم: متفائل بوجود رابطة الاندية، هناك اختلاف في لغة الحوار بين الاول وبين واتحاد الكرة، مازلنا نعاني من ازمات كثيرة، لكن في النهاية وجود الرابطة امر يجابي للكرة في مصر.

بشيكتاش يصدم الأهلي في صفقة موليكا

يبحث الأهلي عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب بشكتاش التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتمسك الفريق التركي بمهاجمه المخضرم على الرغم من المفاوضات المتواصلة من قبل الأهلي للتعاقد مع اللاعب، خاصة وأن اللاعب يقدم مستويات كبيرة مع فريقه خلال الموسمين الماضيين.

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة بشكتاش رفقضت عرضًا جديدًا من نظيرتها الأهلي للتعاقد مع موليكا خلال الميركاتو الصيفي.

وتابع الأهلي النجم الكونغولي منذ أن كان يلعب في صفوف مازيمبي، حيث لمع اللاعب مما جعل ستاندرد دو لييج يتعاقد مع موليكا قبل انهاء المارد الأحمر ومواطنه الزمالك للصفقة، ومن ثم انتقل لبشكتاش التركي.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي عرض على بشكتاش التعاقد مع موليكا مقابل 2 ونصف مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الفريق التركي طالب الحصول على 5 مليون يورو، مما جعل المارد الأحمر.

في سياق متصل، شددت صحيفة "فاناتيك" التركية، على أن الأهلي قدم عرضًا جديدًا لبشكتاش م لقيمة 4 مليون يورو لحسم صفقة موليكا، لكن فريقه طالب الحصول على 6 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة التركية أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات النجم الكونغولي على الرغم من تمسك إدارة ناديه بخدماته، لكن المارد الأحمر سيعمل على رفع المقابل المالي حال تمسك بشكتاش بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويلتزم صاحب الـ 23 عامًا مع بشكتاش بعقد يمتد حتى 2027، ومن المتوقع أن يبدأ النادي التركي في مناقشة العروض التي تصل للاعب، خاصة وأن هناك عدد من الأندية الخليجية التي ترغب في ضمه.

ولم يقدم موليكا موسمًا مميزًا مع بشكتاش، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد خلال 32 مباراة مع الفريق التركي.