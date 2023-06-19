نادر شوقي: عبد الرحمن مجدي سيرحل عن الاسماعيلي والزمالك في الصورة

ياسر رشاد - القاهرة - اكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، ان عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي سوف يرحل عن الاصفر بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوقي لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: عبد الرحمن مجدي لاعب جيد ولكن الظروف ضده، اعتقد انه سيغير وجهته الموسم المقبل لان الوضع في الاسماعيلي صعب للغاية. واردف: اللاعب كان قريب من الانضمام للزمالك واعتقد انه قريب ايضا من الابيض الموسم المقبل. وعن عمر رضوان قال: علمت ان الزمالك يريد التعاقد معه، ولكن لا يوجد اي تفاصيل رسمية اتحدث عنها.

نادر شوقي: الدوري السعودي أصبح منافس قوي للدوريات الأوروبية

على جانب آخر يرى نادر شوقي ان الدوري السعودي اصبح أكثر قوة مؤخرا.

وأضاف شوقي في تصريحاته الإذاعية: “ الدوري السعودي أصبح منافس قوي للدوريات الاوروبية ”.

وأكمل: “ ثلاثة لاعبين فقط من مصر على اكثر تقدير هم من يصلحوا للعب في الدوري السعودي ”. واتم: " في السابق كان المدربين واللاعبين والاداريين المصريين يخرجون للعمل بالدوري السعودي، ولكن الامر اختلف تماما في الوقت الحالي ".

الإسماعيلي يجمد مستحقات اللاعبين

اتخذت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي قبل قليل مجموعة من القرارات الرادعة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل، وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مساء يوم الجمعة.

وقرر مجلس الإدارة إيقاف المستحقات المالية للاعبين لأجل غير مسمى، كما تم الموافقة على طلب المدير الفني بتعيين مدير للكرة.

وفوض مجلس الإدارة، المدير الفني باستبعاد العناصر غير المفيدة، وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم بداية من أول مران للفريق.

وتعهد المدير الفني وجهازه بتحسن النتائج في المباريات المقبلة بما يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد خسر أمام مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسماعيلية في إطار الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري



ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني عشر، ويبتعد الإسماعيلي بنقطة واحدة عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط للدرجة الثانية.

ويسعى الإسماعيلي للتواجد في المنطقة الدافئة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق الإسماعيلي الفوز في 7 مباريات فقط من أصل 30 مباراة بينما تعادل في 12 مباراة وخسر 11 مباراة.