إنبى يواجه أسوان ودياً إستعداداً لمواجهة فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه إنبى نظيره أسوان ودياً،يوم الأربعاء المقبل في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وينوى تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، منح العديد من اللاعبين البدلاء الفرصة للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة.

وكان إنبى خاض مباراتين وديتين أمام المصري بالسلوم،حيث خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2 وفاز في الثانى برباعية.

إنبى يعلن تعاقده مع نادين وهنا لتدعيم تنس الطاولة للسيدات

على جانب آخر تعاقد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى ، مع الدولية نادين الدولتلى لاعبة الأهلى السابقة وهنا إبراهيم لاعبة الإسماعيلي السابقة ، وذلك للانضمام إلى صفوف فريق السيدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع التعاقد بحضور المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على نشاط تنس الطاولة و أيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالإضافة لمدربى فريق السيدات كابتن أسامة محروس وكريم علاء .

وأشاد المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالنادى بقدرات الثنائي الجديد ، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة، ويأتي في ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، بتدعيم فريق السيدات بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن اللاعبة نادين الدولتلي من مواليد 1993 ، و مثلت مصر في دورتي لندن 2012 وريو 2016 الأوليمبية بالإضافة للمشاركة فى كافة البطولات الدولية والعربية والأفريقية .

فيما تعتبر اللاعبة هنا إبراهيم ذات الــ 19 عاماً والمصنفة رقم 5 فى مصر ، من اللاعبات التى لها باع طويل فى مختلف البطولات المحلية والدولية ، حيث شاركت فى عدد كبير من البطولات وسط تألق واضح لموهبتها المميزة .

نسبة إنبي تعرقل صفقة انتقال حمدي فتحي لوكرة

ترغب إدارة النادي الأهلي ، رفع قيمة عرض الوكر القطري المقدم للاعب حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

طلبت إدارة النادي الأهلي بزيادة العرض المالي المقدم للاعب حمدي فتحي بسبب نسبة البيع لصالح فريق إنبي التي تقدر 20% ، ويرغب الأهلي رفع العرض المالي حتي 4 مليون دولار .

وكان نادي إنبي اشار على نسبة بيع صفقة حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي التي تقدر 20 % من قيمة الصفقة .