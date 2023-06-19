"أمل" الزمالك يواجه "أوليمبي" غانا وديا غدا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الزمالك استعدادته للعودة مرة أخري لمنافسات بطولة الدوري العام المصري، حيث يبحث الفريق الأبيضعن تحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة من أجل التواجد في المراكز الثلاثة الأولى ومن ثم المشاركة في مسابقة قارية خلال الفترة المقبلة.

ويواجه فريق الأمل بنادي الزمالك، منتخب غانا الأوليمبي في المباراة الودية التي تقام في الخامسة من مساء الغد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويشاهد الجهازالفني للفريق الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المباراة بالغد، للوقوف على مستوي اللاعبين تمهيدا للاستعانة بالعناصر المميزة منهم خلال الفترة المقبلة.

ويلعب فريق الأمل بنادي الزمالك عدد من المباريات الودية ضمن الخطة الموضوعة له، لرؤية الأفضل في الفريق للاستعانة بهم في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة بناءًا على تعليمات أوسوريو.

إسماعيل يوسف يكشف خطة فريق الأمل

وكان إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، قد أوضح في وقت لاحق عن استمرار فريق الأمل في مواصلة تصعيد عناصر للفريق الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

الجهاز الفني لفريق الأمل

يتكون فريق الأمل، من:

أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى ومحمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للأحمال.

ومصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي إداريا.

في سياق متصل، تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية: "فريق الزمالك بحاجة إلى مدافع قوي بجانب الونش، كما يحتاج إلى ظهير أيسر مع أحمد فتوح في الموسم الجديد، وأيضًا ديفيندر وصانع ألعاب ورأس حربة أجنبي مميز".

وتابع نجم الزمالك السابق تصريحاته: “المرحلة الأخري هيأن يتركز الأمر في الاختيار الجيد للصفقات بعيدًا عن وكلاء اللاعبين”.

وأضاف: "النادي تم خداعه بصفقة سامسون أكينولا بسبب مشاهدة فيديوهات مميزة للاعب، وعلى أرض الواقع خسر النادي كثيرًا، وكنت أطالب بالاستمرار بالدفع بالناشئين بعد إجادتهم في الموسم الماضي، ولم يحدث ذلك، باستثناء حسام عبدالمجيد الذي لعب باستمرار".

وأردف: “يوجد عدد من اللاعبين الشباب لم يظهروا بمستواهم، بعد ابتعادهم عن فورمة اللقاءات، وبعض الصفقات لم تقدم الإضافة المطلوبة”.