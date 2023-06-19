شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفاوض الأهلي لاستعارة كريم الدبيس.. وكولر يحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي زد في مفاوضات مع نظرائهم في النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأحمر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوفهم خلال مشاركتهم الأولى في الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

وطلب مسئولو النادي الأهلي إحالة الأمر إلى مارسيل كولر، المدير الفني، لاستطلاع رأيه من خروج الدبيس للإعارة قبل الموافقة على انتقال اللاعب الشاب للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وانضم كريم الدبيس للأهلي في الموسم الماضي قادما من وادي دجلة، ويجيد اللعب في عدة مراكز مثل الظهير الأيسر والجناحين الأيمن والأيسر ووسط الملعب، وسبق له اللعب مع منتخبي الشباب والأولمبي.

وكشف مصدر أن نادي زد مهتم بالتعاقد مع أكثر من لاعب من شباب الأهلي بخلاف كريم الدبيس، وسيتم البت في أمرهم وفقا لرؤية كولر وموقفه من الموافقة على العروض المقدمة للاعبين الشباب.