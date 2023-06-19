شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التنس: ميار شريف نجمة فوق العادة.. وطموحاتنا بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، بالإنجاز الجديد للنجمة ميار شريف ووصولها للترتيب رقم 31 عالميا، وهو أفضل ترتيب للاعب أو لاعبة مصرية فى التصنيف العالمى لمحترفى ومحترفات التنس.

وأكد إسماعيل الشافعي، أن سقف الطموحات أصبح بلا حدود بعدما وصلت إليه ميار شريف التى أصبحت نجمة فوق العادة من نجمات اللعبة البيضاء عالميا، وأكدت أن اللاعب المصرى يمكنه تحقيق كل الإنجازات.

وأشار إسماعيل الشافعي إلى أن ميار شريف لن تكون الأخيرة فى سلسلة نجوم التنس المصريين، بل هى البداية وفى الفترة المقبلة سيكون هناك نجوم واعدون فى الطريق قريبا على نفس نهج البطلة ميار شريف.

وكانت ميار شريف قد تقدمت للمركز 31 فى التصنيف العالمى لمحترفات التنس، بعد تتويجها بلقب بطولة فالنسيا مؤخرا لتصبح الأولى بين لاعبى ولاعبات التنس المصريين فى الوصول لهذا الترتيب العالمى.

يذكر أن أفضل تصنيف مصرى سابق كان يحمله رئيس اتحاد التنس الحالى والأسطورة العالمية الكابتن إسماعيل الشافعى، حيث احتل الترتيب 34 عالميا عام 1975.