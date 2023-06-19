شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقترب من التشكيل الأساسى لسيراميكا أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح محسن، لاعب سيراميكا، من قيادة هجوم الفريق بشكل أساسي أمام المقاولون العرب في كأس مصر، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية مع الفريق.

يستعد فريق سيراميكا لمواجهة المقاولون يوم 22 يونيو الجاري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قد فاز على حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على أحد الملاعب الفرعية في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وحرص حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا، على إشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، مثل محمد عادل وجابريل شيكودي وجاستس آرثر وكونستانت وايو وأيولا ومحمد عنتر.