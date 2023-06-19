شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بسبب المدرب السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجّل مسئولو نادى الزمالك حسم تشكيل الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى المقبل، بسبب السويسرى فريتز شميد، الذى سيتولى قيادة القطاع فى الفترة المقبلة.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول السويسرى فريتز شميد، من أجل عقد جلسة مع إسماعيل يوسف رئيس القطاع، وتشكيل الأجهزة الفنية لفرق القطاعات، وفقًا لرؤية الخواجة السويسرى.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك وصول السويسرى فريتز شميد، الأربعاء المقبل، لتولى قيادة قطاع الناشئين فى الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كافة الأمور.

ومن المقرر أن يصل المدرب السويسرى، الأربعاء، ويعقد جلسة مع مسئولى النادى، من أجل رسم خريطة المرحلة المقبلة، والحديث معه عن تصور كامل لملاعب النادى التي تقام عليها مباريات الشباب من الفئات العمرية المختلفة.

ويعكف مسئولو النادى الأبيض الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم في تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، لتكون نواة الفريق الأول مكونة من 80% من أبناء النادى الأبيض.