شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يجتمع بمعاونيه.. وتدريبات متنوعة من مخطط الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏