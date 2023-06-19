شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يرتدون قميص منتخب مصر لأول مرة فى عهد فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى 6 لاعبين قميص المنتخب الوطنى لأول مرة في عهد البرتغالى روى فيتوريا خلال الـ7 مباريات التي خاضها الفراعنة في الفترة الماضية في تصفيات أمم أفريقيا أو المباريات الماضية.

ومنح روى فيتوريا 6 لاعبين فرصة الظهور الأول بقميص منتخب مصر لكل من محمود حمادة لاعب فاركو، مروان عطية وأحمد عبد القادر لاعبى الأهلى، محمود مرعى ومحمد رضا بوبو لاعبى فيوتشر، وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندرى.

وفى سياق آخر، طلب روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، من اتحاد الكرة بدء تجهيز مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.

وأكد فيتوريا لاتحاد الكرة أنه لن يخوض مباريات ودية ضعيفة، مثل ودية جنوب السودان مجددا، ولا بد من خوض مباريات ودية مع المستويات الأعلى والأقوى فنيا، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم أفريقيا التي يسعى لحصد لقبها.

كما طلب البرتغالي روي فيتوريا عقد اجتماع مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في الجبلاية والرابطة لتنسيق أجندة المباريات والارتباطات في الفترة المقبلة.

وقال فيتوريا لمسئولى اتحاد الكرة، إن الموسم المقبل يشهد ارتباطات كثيرة في بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، ويجب تنظيم المباريات المحلية بشكل جيد للحفاظ على سلامة اللاعبين، وسيعرض رأيه هذا على المشرف على المسابقات المحلية.