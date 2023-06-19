عدد اللاعبين في قائمة الأندية للموسم الجديد.. اتحاد الكرة يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، استقر على استمرار قائمة الـ30 لاعبا للأندية فى الموسم الجديد 2023 - 2024 ، الذى ينطلق أواخر أغسطس أو أول سبتمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن مسئولو اتحاد الكرة استقروا على أن القائمة في الدوري الممتاز ستكون 30 لاعبًا، وأي لاعب من مواليد 2001 سيكون بينهم.

ومن المقرر أن يعقد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام علي المسابقات، اجتماعا مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد في ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة .

من ناحية أخرى، تمسك مسئولو اتحاد الكرة برفض إلغاء دوري المحترفين للقسم الثاني في الموسم المقبل ورفض طلبات عدد من الأندية بشكل شفوي إلغاء دوري المحترفين واستمرار المسابقة كما هي بشروطها التي تم تحديدها قبل انطلاق الموسم الحالي.