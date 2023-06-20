شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم منتخب آنسات تحت 19 سنة لكرة السلة قبل كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم منتخب مصر لكرة السلة تحت 19 سنة آنسات، قبل مشاركته في كأس العالم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

والتقى وزير الشباب والرياضة بمنتخب مصر تحت 19 سنة اليوم الإثنين، في صالة الدكتور حسن مصطفى، حيث يقام معسكر المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 15 وحتى 23 يوليو المقبل.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر تحت 19 سنة خلال بطولة أفريقيا الأخيرة، والتي أقيمت في مدغشقر، ونجاح المنتخب في حصد الميدالية الفضية وضمان التأهل إلى كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في المجموعة الرابعة بكأس العالم، رفقة كل من: كندا، الصين، وجمهورية التشيك.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: مصطفى هدهود مدير فني، مصطفى فكري مدرب، علياء محمود مساعد مدرب، عفاف عبد اللطيف إدارية، أحمد الجويلي إحصاء، ياسمين الكيلاني علاج طبيعي.