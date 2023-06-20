شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: الزمالك يفاوض أشرف بن شرقى للعودة للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم فايق عن هوية الصفقة السوبر التى يتفاوض معها مسئولو الزمالك خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وقال فايق، فى برنامجه جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن اللاعب الذى يتفاوض معه الزمالك هو أشرف بن شرقى اللاعب المغربى الذى سبق أن لعب للفريق من قبل.

ورحب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وحرص أوسوريو على مشاهدة بعض مباريات يوسف أوباما مع التعاون السعودى ما دفعه لإبداء ترحيبه بعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، وعدم تجديد إعارته للفريق السعودى فى الموسم الجديد.

وتواجد أوباما فى مران الزمالك الأربعاء الماضى لزيارة زملائه والإطمئنان عليهم، وعقد جلسة مع أوسوريو، اتفق فيها الطرفان على بعض الأمور المهمة التى تخص اللاعب، كما أكد الكولومبى لـ يوسف أوباما أنه من اللاعبين المميزين الذين يحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة.