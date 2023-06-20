شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: أنا غير محظوظ مع الأهلى والرؤية لم تتضح بشأن عودتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى المعار للقادسية السعودى، أنه غير محظوظ مع الأهلى ولم يحصل على فرصته بشكل كامل وإعارته تنتهى نهاية الشهر الحالى.

وقال والتر بواليا، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "الرؤية لم تتضح بشأن عودتى للأهلى من عدمه، ولدي عقد مع النادى الأهلى وآخر هذا الشهر ستنتهى إعارتى وسأعود إلى النادى ولا أعرف ماذا سيحدث".

وأضاف والتر: "أنا ما زلت لاعبا فى النادى، ولو لدي فرصة فى اللعب للأهلى سأكون فخورا وإن لم أجد الفرصة سأنظر فيما هو البديل".

وتابع: "لم أشعر بالضغوط فى النادى الأهلى ولكن هناك أشياء تمر بما لا نرغب وأسعى دائما لإثبات نفسه وقدراتى، لم يتحدث معى أى شخص فى الأهلى فى الوقت الحالى وأنا حاليا مستمر فى إعارتى مع القادسية".

واستطرد: "لم أحصل على الفرصة كاملة ولعبت 6 أشهر فقط، وأنا أحترم موسيمانى كثيرا وكل مدرب له فلسفته الخاصة به ويحاول النجاح وله رؤية خاصة وتقابلنا فى السعودية وأحترم فكره".

وأردف: "لا يمكن أن أخشى شيء فى كرة القدم لأنها مهنتى وأنا أقبل أى تحدى وأحبه، وكهربا أفضل عودة له مع الأهلى وأنا أحبه ولو استمر فى مستواه هذا سيفيد الفريق بشكل كبير".

واستكمل: "تعلمت كثيرا فى الجونة رغم عدم تألقى فى أول 6 أشهر ثم تألقت بعد ذلك، والأهلى مختلف فالوقت لم يكن فى صالحى، وكل شىء يتغير فشريف وكهربا لم يكونوا متألقين فى البداية ثم الآن متألقين ويقدمون مستويات مميزة، وأنا غير محظوظ مع الأهلى وحضرت فى وقت غير مناسب".

واختتم والتر بواليا حديثه قائلا: "الشناوى أستاذ وحارس مرمى كبير ويتميز بحب الجميع وكابتن جيد، موليكا لاعب جيد وأحترم أدائه والحديث عن انتقاله للأهلى قد تكون شائعة أو حقيقة".