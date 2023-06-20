شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته اليوم استعدادا للقاء الكونغو برازافيل غدا الثلاثاء باستاد الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الرباط والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمباراة الافتتاحية أمام النيجر يوم 25 يونيو الجاري فى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 24 إلى 8 يوليو القادم، وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

وشهدت تدريبات اليوم حضور الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وحرص البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على تدريب اللاعبين على الدقة والإيجابية فى اللمسة الأخيرة ووضح على اللاعبين حالة الإصرار والحماس والرغبة القوية فى تقديم صورة تليق باسم وقيمة وتاريخ الكرة المصرية فى البطولة الأفريقية المرتقبة.

وقد تألق في التدريبات كل من: محمود صابر ومصطفى ميسي ومحمد أشرف و عماد ميهوب ومحمد شحاته وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق وأسامة فيصل، والحراس الثلاثة: حمزة علاء ومحمد سيحة وعلى الجابري، تحت قيادة مدرب الحراس سيد السويركي، كما ضمت القائمة ظهورا جيدا لكل من: كوكا وقطة وأجويرو وأحمد فوزي ومحمد سمير.