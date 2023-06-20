شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 19 / 6 / 2023 ، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وعلى رأسها عودة محمد الشناوى وحمدى فتحى لتدريبات الأهلى وترحيب أوسوريو المدير الفنى للزمالك بعودة أوباما.

ياسين يفوز بذهبية سيف المبارزة لبطولة إفريقيا للسلاح

فاز محمد ياسين لاعب المنتخب المصري، بذهبية منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ينتظم محمد الشناوى وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لاعبو الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر اليوم، الاثنين، بعدما منحهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحة إضافية لمدة يوم واحد عقب نهاية مهمتهم مع منتخب مصر. رحب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، وذلك بداية من الموسم المقبل.

بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة بعد التعافى من مزق العضلة الضامة

يعمل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تجهيز رمضان صبحى للعودة للمشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

أحرزت يارا الشرقاوي ذهبية منافسات سلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، تجديد مجلس إدارة ناديه الثقة فى مجدي عبد العاطي للاستمرار فى قيادة الفريق خلال مشاركته الأولى بالدوري الممتاز، بعد نجاحه في الصعود لدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الحالي.

بات حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عرضاً مغرياً من نادى الوكرة القطرى للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ونلقى الضوء في السطور التالية على تطورات المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة..

وقع الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، البروتوكول الخاص بموعد إقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، مع الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة القبطان وليد العلوي.

تلقى حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خبراً سعيداً بجاهزية عبد الرحمن مجدى ومحمد حسن لاعبى الدراويش لتدعيم الفريق أمام أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

الأهلي يترقب حسم التتويج بالدورى لمناقشة تمديد عقد كولر

يترقب مسئولو النادى الأهلى حسم فريق الكرة لبطولة الدوري المصري بشكل رسمى من أجل فتح ملف تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

طلب روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، من اتحاد الكرة بدء تجهيز مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.

توصل نادى سموحة لاتفاق مع أحمد عبد العزيز ظهير أيسر الفريق السكندرى بفسخ التعاقد بينهما بالتراضى لعدم الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة.