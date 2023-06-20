شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 19 / 6 / 2023 ، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وعلى رأسها عودة محمد الشناوى وحمدى فتحى لتدريبات الأهلى وتجهيز رمضان صبحى للعودة للمباريات بعد التعافي من الاصابة.

ياسين يفوز بذهبية سيف المبارزة لبطولة إفريقيا للسلاح

فاز محمد ياسين لاعب المنتخب المصري، بذهبية منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ينتظم محمد الشناوى وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم لاعبو الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر اليوم، الاثنين، بعدما منحهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحة إضافية لمدة يوم واحد عقب نهاية مهمتهم مع منتخب مصر. رحب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، وذلك بداية من الموسم المقبل.

بيراميدز يجهز رمضان صبحى للعودة بعد التعافى من مزق العضلة الضامة

يعمل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تجهيز رمضان صبحى للعودة للمشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، تجديد مجلس إدارة ناديه الثقة فى مجدي عبد العاطي للاستمرار فى قيادة الفريق خلال مشاركته الأولى بالدوري الممتاز، بعد نجاحه في الصعود لدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الحالي.

طلب روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب، من اتحاد الكرة بدء تجهيز مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.