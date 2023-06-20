شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 19 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للانتهاء من تسويق الثنائي الكونغولي والتر بواليا والموزمبيقي لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى ظل عدم وجود رغبة من الإدارة الحمراء أو الجهاز الفني فى قيدهما بقائمة الأهلي للموسم الجديد، وعدم حاجة الجهاز الفنى لجهودهما الفترة المقبلة.

ويعود الثنائي والتر بواليا ولويس ميكيسوني للأهلي مع نهاية الموسم الحالى، بعد انتهاء عقود إعارتهما إلى القادسية وأبها السعوديين، وعدم وجود رغبة لدى الناديين السعوديين في تجديد إعارتهما أو تحويلها إلى بيع نهائي، وتسابق إدارة التعاقدات الزمن من أجل بيعهما في الصيف الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماتهما لتحقيق استفادة مادية من ورائهما.