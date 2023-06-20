زوران يتنفس الصعداء بعد عودة مابولولو وصلاح لتدريبات الاتحاد السكندري الجماعية

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القاهرة - سامية سيد - تنفس الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري الصعداء بعد عودة هداف الدوري وهاجم الفريق المحترف الانجولو كريستوفر مابولولو بعد ان انهى مشاركته مع منتخب بلاده أنجولا في الجولة الافريقية للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الافريقية بكوت ديفوار 2024 وذلك في أيام الفيفا .

ووصل اليوم اللاعب للاسكندرية وينتظم في تدريبات الفريق السكندري

كما انتظم في تدريبات الفريق اللاعب الدولي هشام صلاح بعد ان خاض اول لقاء له دولي بالأمس امام جنوب السودان والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة

جدير بالذكر ان فريق الاتحاد السكندري يستعد للقاءين حاسميين امام كلا من بيراميدز في كاس مصر والمقرر لها يوم 22 يونيو الحالي بإستاد الإسكندرية والمباراة الثانية الهامة في نصف نهائي كاس الرابطة امام سيراميكا والمقرر لها يوم 26 من الشهر الحالي بإستاد القاهرة

ويامل المدير الفني الصربي زوران من تحقيق نتيجة طيبة تعوض بعض الإخفاقات الأخيرة في مباريات الدوري وتحقيق جزء من طموح الجماهير بتحقيق بطولة لسيد البلد