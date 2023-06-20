تصفيات يورو 2024.. إنجلترا يتقدم على مقدونيا بثلاثية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه مقدونيا متقدماً بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

سيطر المنتخب الإنجليزي تماماً على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة ونجح في وضع المنتخب المقدوني في وسط ملعبه.

ضغط منتخب إنجلترا هجومياً بحثاً عن تسجيل هدف مبكر بينما تكتل منتخب مقدونيا دفاعياً لإغلاق المساحات امام ثلاثي الهجوم الإنجليزي.

وفي الدقيقة 29 ترجم منتخب إنجلترا تفوقه ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق هاري كين.

وعزز بوكايو ساكا تقدم منتخب إنجلترا بتسجيله ثاني الاهداف في الدقيقة 38 من عمر الشوط، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد ثالث الأهداف في الدقيقة 45.

تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: ديكلان رايس، جوردان هندرسون، أرنولد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ماركوس راشفورد.

تشكيل مقدونيا لمواجهة إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا

حراسة المرمى: ديميتريفسكي.

خط الدفاع: ريستوفسكي، زايكوف، فيلوفسكي.

خط الوسط: أشكوفسكي، إلماس، أديمي، باردي، أليوسكي.

خط الهجوم: ترايكوفسكي، نستوروفسكي.

الإصابة تبعد بيلينجهام عن مباراة إنجلترا ومقدونيا

يغيب لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني عن مباراتي منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام مالطا ومقدونيا الشمالية.

ويأتي غياب اللاعب بيلنجهام حيث مازال يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.

ويقضي بيلنجهام "19 عاماً" بعض الوقت في مركز إنجلترا لإعادة تأهيل الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند بتعادله أمام ماينتز 2-2، ليهدي لقب الدوري الألماني بفارق الأهداف لغريمه التقليدي بايرن ميونخ الفائز على كولن 2-1.

ووافق بيلنجهام، أحد نجوم منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر العام الماضي، أخيراً على الانضمام إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد في صفقة ضخمة ستكتمل بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.

وانضم بيلنجهام إلى قائمة الغائبين عن فريق المدرب جاريث ساوثجيت المكونة من 25 لاعبا، حيث انسحب لويس دانك مدافع برايتون أيضاً الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: انسحب لويس دانك من تشكيلة إنجلترا بسبب الإصابة، بينما لن يلعب جود بيلنجهام أي دور في تصفيات هذا الشهر.

من المقرر أن ينضم ديكلان رايس لاعب وست هام وجاك غريليش وجون ستونز وفيل فودين وكايل ووكر وكالفين فيليبس من مانشستر سيتي إلى المنتخب في الأيام المقبلة بعد نجاحاتهم القارية.

ويلعب المنتخب الإنجليزي مع مالطا في تا كالي في 16 الشهر الحالي، قبل أن يستضيف مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد في مانشستر في 19 منه.

استهل فريق ساوثجيت حملته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا بفوزه على إيطاليا وأوكرانيا في مارس.