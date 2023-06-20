قائمة منتخب مصر لكرة السلة في كأس العالم تحت 19 عام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكندي كيربي شيب المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب عن القائمة النهائية للفراعنة والمقرر لها خوض بطولة كأس العالم تحت 19 عام والمقامة في المجر في الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو.

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وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل. ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 24 يونيو أمام صربيا، ثم يلتقي اليابان في اليوم التالي، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بلقاء البرازيل يوم 27 يونيو.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة فى كأس العالم تحت 19 عام

واستقر كيربي شيب على السفر إلى فرنسا بقائمة تضم 12 لاعبًا وهم "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيربي شيب المدير الفني كل من، إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.



في سياق آخر حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين على دعم سيدات منتخب مصر لكرة السلة تحت 19 سنة بشكل قوي للغاية وجاء ذلك قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

والتقي الدكتور أشرف صبحي بسيدات منتخب مصر تحت 19 سنة، وكانت الجلسة التي عقدها المدرب في صالة الدكتور حسن مصطفى .