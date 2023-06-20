تصفيات اليورو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة فرنسا واليونان

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيحة الشوط الأول من مباراة فرنسا واليونان في اللقاء المقام بينهما حاليا على أرضية ملعب «فرنسا» معقل الديوك. ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

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تشكيل منتخب فرنسا

بدأ ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مباراته اليوم أمام اليونان بالتشكيل الآتي:

في مركز حراسة المرمى: مايك ماينان.

فيوخط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - أنطوان جريزمان.

فيةخط الهجوم: كينجسلي كومان - كيليان مبابي - راندال كولو مواني.

ويتواجد منتخبا فرنسا واليونان في المجموعة الثانية من مجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، رفقة كل من منتخب هولندا وأيرلندا وجبل طارق.

ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024 برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة ، يليه منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.

ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا:

فرنسا: 9 نقاط.

اليونان: 6 نقاط.

هولندا: 3 نقطة.

أيرلندا: بدون رصيد من النقاط.

جبل طارق: بدون رصيد من النقاط.

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية.

في سياق متصل تحدث البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن رغبته في بقاء الفرنسي كيليان مبابي من عدمه مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال ماركينيوس" 29 عاما"، في تصريحات صحافية: إنه عبقري، موهبة رائعة، قائد لباريس سان جيرمان، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن اللاعبون، نريده بقاءه

في الوقت نفسه، أكد مبابي نجم باريس سان جيرمان عدة مرات أنه يريد الوفاء بعقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وبعد أن كتب مبابي، 24 عاما، للنادي مؤكدا أنه لا يريد تفعيل خيار التمديد، ازدادت التكهنات بشأن رحيل اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم في 2018 ووصافة نسخة 2022.