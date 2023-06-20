شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يتنفس الصعداء بعد عودة مابولولو وصلاح لتدريبات الاتحاد السكندرى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفس الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، الصعداء بعد عودة هداف الدوري ومهاجم الفريق المحترف الأنجولى كريستوفر مابولولو، بعد أن أنهى مشاركته مع منتخب بلاده أنجولا في الجولة الأفريقية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024، وذلك في أيام الفيفا.

وقد وصل اليوم اللاعب الإسكندرية وانتظم في تدريبات الفريق السكندري.

كما انتظم في تدريبات الفريق اللاعب الدولي هشام صلاح، بعد أن خاض أول لقاء له دولي بالأمس أمام جنوب السودان، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري يستعد للقاءين حاسمين؛ الأول أمام بيراميدز في كأس مصر والمقرر له يوم 22 يونيو الحالي باستاد الإسكندرية، والثاني في نصف نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا والمقرر له يوم 26 من الشهر الحالي باستاد القاهرة.

ويأمل المدير الفني الصربي زوران في تحقيق نتيجة طيبة تعوِّض بعض الإخفاقات الأخيرة في مباريات الدوري، وتحقيق جزء من طموح الجماهير بتحقيق بطولة لسيد البلد.