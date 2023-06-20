شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية وأخرى خططية فى تدريبات البنك الأهلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر الإثنين باستاد البنك الأهلي بالعجوزة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ويستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري.

وشهد المران فقرة بدنية قوية، وذلك لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخرى خططية تكتيكية أشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني للفريق، الذي أوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة الطلائع، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.