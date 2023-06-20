شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: لم أحصل على فرصتى كاملة مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن كوكا، اللاعب المحترف فى صفوف ألانياسبور التركي، أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع المنتخب.

وقال كوكا، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: "استبعادى من قائمة المنتخب فى بعض الأحيان ما كانش كورة".

وأضاف كوكا: "عمرى ما أزعل من استبعادى مع المنتخب على غرار النجم حسام غالى.

كما أكد كوكا قوة علاقته بالمدير الفنى الأسبق للفراعنة هيكتور كوبر، على الرغم من استبعاده من المشاركة في بطولة كأس العالم، وقال: لم أتخيل يحدث ذلك حتى بكيت بكاء شديدا وجميع اللاعبين ساندوني بعد الاستبعاد.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف فريق ألانياسبور التركي، غيابه عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بعد تأكد إصابته بقطع فى الغضروف.

وخرج كوكا من حسابات منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات أفريقيا، بعدما أعلن اللاعب نهاية موسمه مع فريقه التركي بسبب الإصابة.

وكان كوكا قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه ألانيا سبور أمام نظيره فريق عمراني سبور ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي الممتاز ليخرج اللاعب بعدها باكيا على نقالة.