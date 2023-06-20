شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد: الأهلى يمكنه الفوز بلقب أفريقيا كل عام.. وهؤلاء أفضل اللاعبين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفين فاندنبروك، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، أن النادى الأهلى يمكنه الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا كل عام؛ لأنه أفضل الفرق الأفريقية مع صن داونز الجنوب أفريقى.

وقال فاندنبروك، فى مداخلة بالفيديو لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يمكنه الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا كل عام، فهو فريق يمتلك الخبرة والنضج، بالإضافة إلى تجديد عناصره باستمرار بفضل ميزانيته".

وأضاف مدرب الوداد: "الأهلى يتفوق على جميع الفرق فى أفريقيا؛ بسبب إمكانياته المادية والفنية، ويأتى من بعده فريق صن داونز الذى يمتلك فريقا قويا جدا، ولكن عقلية الأحمر ساعدته على الفوز بالبطولة".

وتابع: "الوداد يحاول منافسة هذان الفريقان وسنحاول الوصول إلى البطولة وقدمنا أداء مميزا ولكن الأداء التكتيكى سبب تفوق الأهلى فى المباراة النهائية".

واستطرد: "حاولت إظهار الثقة للاعبى الوداد قبل المباراة لبثها فى نفوسهم وخطف البطولة، ولم أتحلَّ بالغرور فى تصريحاتى، ولكن كانت من أجل زرع الثقة للاعبين".

وعن أفضل اللاعبين، قال: "مروان عطية كان أفضل لاعبى الأهلى فى مباراة الذهاب، بالإضافة إلى حسين الشحات وبيرسى تاو اللذين شكلا خطورة كبيرة علينا، وواجهنا صعوبات كبيرة، بالإضافة إلى الظهيرين على معلول ومحمد هانى".

وأضاف: "الجماعية سر تفوق الأهلى على الوداد، والخسارة وضعت الإحباط علينا، ولكن لعبنا بعدها بثلاثة أيام وما زلنا فى السباق بالدورى المغربى".

واختتم: "الكرة المصرية فى تطور كبير، وهو منتخب قوى بفضل قوة الدورى المصرى، وعلى الجميع أن يأخذ التجربة المصرية ويتم تطبيقها للوصول لمستوى الكرة المصرية".