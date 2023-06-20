شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى وكريستو يدخلان حسابات كولر للدفع بهما فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائي أحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الأهلي، حسابات مارسيل كولر، المدير الفني، من أجل الدفع بهم في مباريات فريقهما القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ولا يشارك الثنائي المحترف قندوسي وكريستو بشكل أساسي مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في يناير الماضي، ويكتفيان بالمشاركة كبدلاء في أغلب المباريات.

ويخطط كولر للاعتماد على الثنائي قندوسي وكريستو في مباريات الفريق الأحمر القادمة بدءا من مباراة حرس الحدود يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان مارسيل كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أإفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق اليوم التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏