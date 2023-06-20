شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرؤوف: العمل بالأندية الجماهيرية صعب.. وشهر رمضان نقطة تحول مع البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفنى لفريق البلدية، أن العمل فى الأندية الجماهيرية صعب جدا، وكنت واثقا من الصعود للدورى الممتاز أمام دكرنس فى المباراة الأخيرة.

وقال أحمد عبد الرؤوف، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "العمل فى الأندية الجماهيرية صعب، وقدمت استقالتى أثناء فترة تدريبى البلدية، ولكن تم رفضها وقاتلت من أجل النجاح فى هذه التجربة".

وتابع: "شهر رمضان كان نقطة التحول فى مسيرة بلدية المحلة فى مجموعة بحرى، حيث تم وضع سيناريوهات فى المجموعة تخدم فريق البلدية للصعود بشكل لا أتوقعه، ولو أنا اللى حطيت السيناريوهات مكانتش هتبقى بالشكل ده".

وأضاف: "أقسمت بعدها للاعبين أننا سنصعد للدورى الممتاز ومواجهة دكرنس فى المباراة الختامية لم تقلقنى وكنت واثقا وعندى إيمان فى الصعود، والحمد لله تحقق بفوز كبير على أحد المنافسين على التأهل فى عقر داره".

وعن الزمالك، قال مدرب بلدية المحلة: "كنت موجودا كلاعب فى أسوأ فترة فى تاريخ الزمالك من 2005 حتى 2009، ولم نحقق سوى بطولة كأس مصر والفترة دى عملت فجوة كبيرة بين اللاعبين والجماهير البيضاء".

وتابع أحمد عبد الرؤوف: "سعيد ببدايتى مع الزمالك فى الفريق الأول، ولكن كانت علاقتى مع الجمهور مش قوية وكنت أسمع انتقادات كبيرة وأننى لا أستحق التواجد فى جهاز كارتيرون، فقررت أشق طريقى بعيدا عن النادى".

وأوضح مدرب البلدية: "لن أعود رجلا ثانيا مرة أخرى، وعندى هدف أن أكون الرجل الأول فى فريق كبير بما أقدمه من نجاحات، لذلك أعتز جدا بما حققته مع بلدية المحلة وأسعى لتقديم كل ما لدي".