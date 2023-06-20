شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد : أوسوريو طلب أخصائي تغذية ..وحدد 6 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق كل ما يهمه الان استعادة المستوى العام للفريق.

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، ان المدير الفنى بيهتم بكل التفاصيل، لدرجة أنه قرر استقدام طبيب تغذية، وسيبدا عمله مع الفريق بداية من الغد، مشيرا الي ان المدير الفنى يرى أن هناك لاعبين تتعرض لاصابات بسبب سوء التغذية، ومنهم مثلاً مصطفى شلبي لاعب الفريق، هو بالفعل نوعية مختلفة من اللاعبين.

واضاف ، نداي ودونجا والمثلوثي سيكونوا بشكل أفضل فى الموسم القادم وأؤكد ان مصطفى شلبي سيكون فى تطور مستمر فى المرحلة القادمة.

وواصل ، المدير الفنى رفض رحيل أى لاعب قبل ان يتدرب معه ويراه بنفسة قبل اتخاذ قرار برحيل اى لاعب، مؤكدا ان الكولومبى حدد عدد 5 صفقات أو 6 وهو ينظر للاعبين الشباب فى قطاع الناشئين، قبل أن يبحث عن لاعب من الخارج، وهو بالفعل حدد المراكز المطلوبة.

وتابع ، الاولوية للمدير الفني مدافع ورأس حربة افريقي واللجنة الفنية تؤدي دورها بشكل مميز بالتنسيق مع امير مرتضى.

وأردف عبد الواحد السيد بالنسبة لمركز حراسة المرمى أن الفريق لن يحتاج الى حارس مرمى فى الفترة القادمة، كون قطاع الناشئين موجود به حراس مميزين.